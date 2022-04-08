В Париже решили "отсрочить" санкционные угольные контракты с Россией

8 апр. 20:31

Власти Франции внесли коррективы в новый санционный антироссийский пакет НС: требование о немедленном запрете на импорт угля из России не затронет действующие контракты - их расторжение может быть отсрочено до августа, - сообщили сегодня в МИД Франции.

"ЕС накануне принял пятый пакет санкций, ...запрещающий закупку, импорт и транспортировку в Евросоюз российского угля и сопутствующих ископаемых видов топлива. Этот запрет на импорт угля вступает в силу немедленно, за исключением текущих контрактов, которые должны быть расторгнуты в начале августа. Этот переходный период позволяет государствам-членам и их компаниям организовать альтернативные поставки угля", - заявили во французском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.