Необычные "спички" нашли наркополицейские у трех жителей Дагестана

8 апр. 20:22

Трех человек, подозреваемых в обороте растительных наркотиков, задержали в Дагестане, сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне правоохранители при проверке автомашины "ВАЗ-21099", за рулем которой был 29-летний житель села Советское, нашли в салоне крупную партию марихуаны.

Оказалось, что подозреваемый, вместе с двумя подельниками, жителями села Яраг-Казмаляр, 29 и 39 лет, выращивают растительный наркотик и продают его.

"В ходе мероприятий у подозреваемых обнаружена марихуана, общим весом более 480 г, часть наркотиков была расфасована в спичечные коробки и подготовлена для последующей реализации", - пояснили в полиции.

Открыты уголовные дела по ч.2 ст. 228 УК РФ. Идет расследование.