СМИ: бельгийские истребители сопровождали сербский самолет над Латвией

8 апр. 20:17

Бельгийские истребители сегодня в небе над Литвой сопровождали гражданский самолет компании Air Serbia, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Белград, - сообщила сегодня сербская газета "Вечерне новости".

Лайнер, следовавший рейсом JU671, успешно приземлился в столице Сербии в 13:50 (14:50 мск), - передает ТАСС со ссылкой на издание.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что направит официальный запрос России и НАТО по поводу инцидента с предположительно натовским истребителем, который два дня назад вошел в российское воздушное пространство, используя как прикрытие гражданский самолет компании Air Serbia.

В ходе интервью национальному телевидению Вучич зачитал доклад сербского пилота рейса Белград - Москва, в котором говорится, что под гражданским лайнером летел истребитель, принадлежащий, предположительно, одной из стран альянса.