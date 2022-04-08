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Бывший главбух ДГТУ предстанет перед судом за миллионные хищения стипендий

Бывший главбух ДГТУ предстанет перед судом за миллионные хищения стипендий

Бывший главный бухгалтер Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) предстанет перед судом по делу о хищении денег из бюджета вуза, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2015-2018 годах обвиняемая в составе организованной группы участвовала в хищении денег, которые предназначались для выплат стипендий студентам и зарплаты сотрудникам. Она вносила ложную информацию в официальные документы, составляла поддельные платежные ведомости. Всего злоумышленники прибрали к рукам почти 99 млн рублей, - выяснило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря чему к уголовной ответственности удалось привлечь других участников преступления.

Экс-главбуху предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы.

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