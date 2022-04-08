Бывший главбух ДГТУ предстанет перед судом за миллионные хищения стипендий

8 апр. 19:47

Бывший главный бухгалтер Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) предстанет перед судом по делу о хищении денег из бюджета вуза, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2015-2018 годах обвиняемая в составе организованной группы участвовала в хищении денег, которые предназначались для выплат стипендий студентам и зарплаты сотрудникам. Она вносила ложную информацию в официальные документы, составляла поддельные платежные ведомости. Всего злоумышленники прибрали к рукам почти 99 млн рублей, - выяснило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря чему к уголовной ответственности удалось привлечь других участников преступления.

Экс-главбуху предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы.