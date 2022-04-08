Мешавших работе СМИ жителей Зугдиди задержали в Грузии

8 апр. 19:40

Двое жителей Зугдиди задержаны за нападение на журналистку и оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи", такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры Грузии.

По информации Специальной следственной службы, 17 марта обвиняемые выразили недовольство работой журналиста и оператора, оскорбили их, нанесли им удары и попытались выгнать с территории, где велась съемка.

Задержанных обвиняют в незаконном вмешательстве в журналистскую деятельность, преследовании в связи с профессиональной деятельностью. Если их вина подтвердится, им грозит до трех лет лишения свободы, пишет Sputnik Грузия.

Прокуратура намерена потребовать для них меры пресечения в форме ареста.