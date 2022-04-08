В Киеве проходит встреча Зеленского с главой ЕК и верховным представителем ЕС

8 апр. 19:33

Сегодня вечером в Киеве стартовали переговоры президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, прибывшими с визитом в нашу страну", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса Зеленского.

Переговоры пройдут в узком кругу, затем глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ, - добавили в аппарате украинского президента.