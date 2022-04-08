Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в марте до 16,69%

8 апр. 19:23

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале, следует из данных Росстата.

В месячном выражении потребительские цены поднялись на 7,61%, уточняет ТАСС.

Продукты в марте стали дороже на 6,73% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,99% в годовом выражении. Непродовольственные товары стали стоить больше на 11,25% и на 20,34% соответственно. Стоимость услуг в марте увеличилась на 3,99% в месячном выражении и на 9,94% в годовом.

Потребительские цены выросли на 8% и более в 32 регионах, сильнее всего - в Ингушетии (на 10,8%) в связи с удорожанием продуктов на 15,1%.