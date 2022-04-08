Право определять максимум курортного сбора могут отдать регионам

8 апр. 19:05

Ставропольский край выступил за передачу в ведение регионов определения максимального размера курортного сбора, - сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы рассчитываем, что полномочия по определению максимальной стоимости суточного пребывания, суточного размера курортного сбора будут переданы субъектам Российской Федерации. Определение льготных категорий, тоже будет передано субъектам Российской Федерации, и что курортный сбор не перейдет в разряд налоговых платежей, останется окрашенным сбором для развития курортной инфраструктуры", - сказал он, передает ТАСС.

Ранее депутаты Думы Ставрополья поддержали направление в Госдуму подготовленного в регионе законопроекта о продлении в России эксперимента по взиманию курортного сбора, предложив продлить срок его действия до конца 2027 года.