Шеф Пентагона и глава Минобороны Украины обсудили потребности Киева в вооружении

8 апр. 18:51

В четверг, 8 апреля, состоялся телефонный разговора шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В ходе беседы стороны обсудили потребности Украины в военной области.

Пи этом Остин напомнил, что не так давно США объявили о планах предоставления Украине нового пакета военной помощи на $100 млн, который предусматривает передачу дополнительных партий противотанковых ракетных комплексов Javelin. Он также обратил внимание на "продолжающиеся усилия по координации" поставок оружия Украине западными союзниками.

В свою очередь, глава Минобороны Украины поблагодарил США за продолжение поставок оружия и военной техники. Также Остин и Резников условились сохранять тесный контакт, передает ТАСС.