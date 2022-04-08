Первый полностью коммерческий рейс отправился на МКС

8 апр. 18:50

Ракета-носитель Falcon 9 запущена во Флориде, она несет корабль Crew Dragon с туристами на Международную космическую станцию. Прямую трансляцию организовала компания SpaceX.

Старт был дан в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 мск).

На борту космического корабля находятся бывший астронавт НАСА и вице-президент оператора миссии компании Axiom Space Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и предприниматель из Израиля Итан Стиббе.

"Это первый полностью коммерческий рейс на МКС", - приводит слова представителя компании РИА Новости.

Экипаж собирается прожить на МКС около недели.