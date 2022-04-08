Ингушские строители заплатят штраф за недостроенную школу

8 апр. 18:48

Ингушская строительная фирма выплатит крупный штраф за нарушения условий контракта при строительстве школы в Карабулаке – постановление об этом вынес суд в Ингушетии, - сообщили в республиканской прокуратуре.

"Установлено, что ООО "Ингстрой" согласно условиям государственного контракта и дополнительным соглашениям должно было сдать в эксплуатацию школу на 320 мест в Карабулаке не позднее 31 декабря 2020 года. Однако по состоянию на июнь 2021 года готовность объекта составляла лишь 64%", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Неисполнение условий госконтракта повлекло нарушение прав учащихся, преподавательского состава и других работников школы, в связи с чем прокуратурой в отношении организации и ее гендиректора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом за выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Суд признал фирму и ее директора виновными в совершении правонарушения, им назначены административные штрафы на общую сумму около 50 млн рублей.

Напомним, здание было достроено благодаря усилиям руководства республики и прокуратуры в 2021 году.