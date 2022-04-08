Пекин требует от США прекратить "вопиющее вмешательство во внутренние дела Китая"

Китай недоволен одобрением Вашингтона военной сделки с Тайванем по продаже противоракетной системы ”Пэтриот”, заявил официальный представитель китайского министерства обороны Тан Кефей.

Как отмечает Eurasian Times, накануне Пентагон заявил, что Госдепартамент одобрил сделку с Тайванем на сумму $95 млн. В рамках сделки будет предоставлено обучение, планирование, размещение, обслуживание и поддержка системы ”Пэтриот”, а также сопутствующего оборудования.

”Продажи американского вооружения Тайваню серьезно нарушают "Политику одного Китая" и три американо-китайских коммюнике. Они представляют собой вопиющее вмешательство во внутренние дела Китая, а также серьезную угрозу китайскому суверенитету и интересам безопасности”, - заявил Тан Кефей, добавив, что Пекин ”резко против решения и уже четко обозначил свою позицию США”.

Китайская армия готова на ”решительные меры” для предотвращения ”всех форм внешнего вмешательства и попыток сепаратистских сил обеспечить независимость Тайваня. ”Тайвань - неотъемлемая часть Китая. Тайваньский вопрос - жизненно важный для Китая и не приемлет никакого внешнего вмешательства”, - завил Тан.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, комментируя слухи о предстоящем визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, повторил, что Пекин крайне против всех форм официальных контактов между США и Тайбэем. ”Китай однозначно примет решительные меры, чтобы обеспечить национальный суверенитет и территориальную целостность. США будут нести полную ответственность за любые последствия”, - заявил Чжао на пресс-конференции. Он добавил, что Конгресс, будучи неотъемлемой частью американского правительства, ”должен твердо придерживаться Политики одного Китая”. По его словам, ”никто не хочет войны”.

Японский вещатель Fuji News Network сообщил, ссылаясь на источники, что Пелоси планирует посетить Тайвань в воскресенье после визита в Японию.

В феврале Китай принял меры против США из-за продаж американского оружия на Тайвань. Были введены санкции против компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, добавив, что Китай будет продолжать делать всё необходимое для защиты собственного суверенитета.

8 февраля США одобрили сделку с Тайванем стоимостью $100 млн на содержание американской противоракетной системы ”Пэтриот”. ”В целях защиты суверенитета и интересов безопасности Китая, в соответствии с положениями ”Закона о противодействии иностранным санкциям” китайское правительство решило принять ответные меры в отношении американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые обеспечивают поставки американского оружия Тайваню на протяжении долгого времени”, - Ван Вэньбинь заявил на брифинге.

Китай призывает США прекратить продавать оружие Тайваню и придерживаться соглашений, достигнутых между Пекином и Вашингтоном. По словам официального представителя МИД КНР, Китай примет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и защиты суверенитета.

Официальные отношения между Пекином и Тайбэем прекратились в 1949 году, когда силы Гоминьдана под управлением Чан Кайши были разбиты Китайской коммунистической партией во время гражданской войны и бежали на Тайвань. Сотрудничество и неофициальные контакты между островом и Китаем возобновились в конце 1980-х годов. В начале 1990-х стороны взаимодействовали посредством неправительственных организаций, в числе которых были Пекинская ассоциация по продвижению отношений в Тайваньском проливе и Тайбэйский фонд обменов через пролив.