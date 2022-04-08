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Шольц не смог назвать сроки отказа от российского газа

Шольц не смог назвать сроки отказа от российского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попытался объяснить, почему Германия до сих пор платит миллионы евро России за поставку энергоносителей и когда это может быть прекращено.

"Мы делаем все, что мы можем", - заявил он на брифинге в Лондоне, - передает РИА Новости.

В то же время немецкий лидер отметил, что страна должна подготовиться к тому, чтобы заместить поставки энергоносителей из России, создать необходимую инфраструктуру – к примеру построить терминалы для приема СПГ, который может стать альтернативой российскому природному газу.

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