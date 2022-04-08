Шольц не смог назвать сроки отказа от российского газа

8 апр. 18:31

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попытался объяснить, почему Германия до сих пор платит миллионы евро России за поставку энергоносителей и когда это может быть прекращено.

"Мы делаем все, что мы можем", - заявил он на брифинге в Лондоне, - передает РИА Новости.

В то же время немецкий лидер отметил, что страна должна подготовиться к тому, чтобы заместить поставки энергоносителей из России, создать необходимую инфраструктуру – к примеру построить терминалы для приема СПГ, который может стать альтернативой российскому природному газу.