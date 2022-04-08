Президент Израиля пригласил Ильхама Алиева на открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве

8 апр. 18:20

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал о будущем открытии посольства Азербайджана в Тель-Авиве.

В поздравительном письме, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю годовщины установления дипотношений, он выразил надежду на то, что в эту знаменательную дату станет свидетелем открытия азербайджанского посольства в Израиле.

"Это произойдет после открытия торгового и туристического представительства и станет естественным шагом и подтверждением тесных, стратегических связей между нашими странами", - цитирует Герцога Sputnik Азербайджан.

Президент Израиля также пригласил Ильхама Алиева посетить эту страну для совместного участия в открытии азербайджанской дипмиссии.