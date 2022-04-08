СМИ: НАСА не откажется от сотрудничества с Россией по гражданскому космосу

8 апр. 18:13

Взаимодействие РФ и США по гражданской космической программе не прекратится из-за событий на Украине, - заявил сегодня в интервью телеканалу CNN глава НАСА Билл Нельсон.

"Не забывайте, мы начали сотрудничество в разгар холодной войны, ...у нас была миссия "Союз-Аполлон", ...начавшая гражданское сотрудничество с Россией в космосе, оно продолжается до сих пор", - поведал Нельсон, отметив, что профессиональные отношения в гражданской космической программе между космонавтами и астронавтами устойчивы и очень профессиональны, передает РИА Новости.

"Вы посмотрите на то, что говорят космонавты, что сказал вернувшийся со станции астронавт Марк Ванде Хай", - привел пример глава НАСА.