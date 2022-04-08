ФАО ООН бьет тревогу из-за украинского кризиса

8 апр. 17:49

Конфликт на Украине усугубил ситуацию с продовольственной безопасностью и может привести к падению аграрного производства в мире, - заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй.

"Уже более двух лет пандемия COVID-19 продолжает негативно сказываться на нашей жизни, нашем здоровье и нашей экономике, сильнее всего ударяя по беднейшим слоям населения, которые… больше всего страдают от роста цен на продукты питания и топливо", - сказал он сегодня на Заседании Совета ФАО, передает РИА Новости.

В марте мировые цены на продовольствие подскочили на 12,6%, достигнув рекордных показателей, а стремительный рост цен на основные продукты питания, такие как пшеница и растительные масла, влечет за собой расходы для потребителей во всем мире, особенно для самых бедных слоев населения, - напомнил чиновник.

"Пока цены на энергоносители растут параллельно с ценами на продукты питания, еще больше падает покупательная способность уязвимых потребителей. Более высокие цены на удобрения сегодня могут привести к снижению их использования в следующем сезоне и, возможно, в последующий период, а реальная перспектива снижения производства продовольствия приведет к еще большему росту цен", - отметил глава ФАО.

Потенциально это может привести росту числа "недоедающих людей" в 2022 году и в последующие месяцы, а перебои с поставками продукции агропрома из России и Украины будут ощущаться в продовольственных системах на мировом уровне, - добавил Цюй Дунъюй.