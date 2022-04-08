СМИ: в Shell нашли способ обойти антироссийские нефтяные санкции

8 апр. 17:28

Британско-нидерландская нефтяная компания Shell внесла коррективы в свои контракты, которые позволяют ей покупает нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны, - сообщает агентство Блумберг.

"…компания внесла изменения в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание... Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России. По мнению Shell, пока остальные 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения", - пишет агентство, передает РИА Новости.

Юридически продажа такой смеси является совершенно законной, поскольку Европа не стала применять какие-либо ограничения или штрафы на покупку российской нефти. Кроме того, "смешивание - это удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно, а делать другое", - пишет издание.

Напомним, ранее Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток - 2".