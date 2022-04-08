Граждан стран СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, будут отправлять на родину из России

8 апр. 17:39

Россия будет отправлять на родину граждан стран СНГ, осужденных за нетяжкие преступления. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал ее член, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он уточнил, что имеются в виду иностранцы, которых суд в РФ приговорил к условному сроку либо назначил наказания, вообще не связанные с лишением свободы.

Изменения в законодательство вносятся из-за подписания Москвой Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

"При этом важно, что в передаче может быть отказано при отсутствии гарантий, что человек после передачи продолжит отбывать наказание. Например, если преступление, за которое он осужден у нас, не считается таковым в иностранном государстве. Или если местные нормы не предусматривают контроля за условно осужденным", - цитирует Груздева РИА Новости.