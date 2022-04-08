В Москве обсудили интеграционные процессы в торговле ЕАЭС

8 апр. 17:30

С 4 по 22 апреля в Москве проходит XXIII Ясинская международная научная конференция. Традиционно на полях конференции, организуемой Высшей школой экономики с 2000 года, обсуждаются ключевые проблемы экономики и социальной политики с участием ведущих специалистов и государственных деятелей. В этом году в мероприятии принимают участие эксперты из 41 страны. В рамках Ясинской международной научной конференции состоялся круглый стол, на котором был представлен аналитический доклад "Оценка : Индекс интеграции – 2022 и краткосрочные модифицирующие тренды (ЕАЭС+)".