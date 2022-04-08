В Турции открылся Музей исламской культуры

8 апр. 17:28

В комплексе мечети Большая Чамлыджа в Стамбуле состоялось открытие Музея исламской культуры.

В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе своей речи глава государства в первую очередь напомнил, что Турция на протяжении многих веков являлась колыбелью многих культур. Он подчеркнул, что передача многовекового наследия Турции будущим поколениям является важной задачей каждого гражданина.

Кроме того, Эрдоган акцентировал внимание на том, что установить диалог с другими народами можно только изучив и приняв собственную культуру и наследие. "Понять реалии сегодняшнего дня возможно лишь через анализ прошлого. Мы не только инвестируем в развитие страны, но отстаиваем и продвигаем богатое наследие и культуру Турции", - цитирует его агентство Anadolu.