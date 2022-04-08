МИД РФ: 45 польских дипломатов покинут Россию до 13 апреля

8 апр. 17:14

МИД России озвучил ответные меры на высылку российских дипломатов из Польши, объявив персонами нон грата 45 польских дипработников, - сообщили в МИД РФ.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В МИД РФ также заявили, что высылка дипломатов России демонстрирует стремление Варшавы окончательно разрушить отношения с Москвой.

"Послу Польши Кшиштофу Краевскому заявлено, что мы расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне", - отметили в дипведомстве.