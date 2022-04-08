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В Германии напомнили о своей неизменной позиции по оплате газа

В Германии напомнили о своей неизменной позиции по оплате газа

Позиция Германии по оплате российского газа остается неизменной. Об этом заявила представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн.

Она подчеркнула, что страны "Большой семерки" (G7), правительство Германии, так и компании-закупщики по-прежнему придерживаются позиции, что оплата должна проводиться в долларах и евро, как это прописано в контрактах.

Аайнхорн также сообщила, что Германия ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа. "Мы ждем этого непременно. РФ предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия", - цитирует представителя Минэкономики РИА Новости.

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