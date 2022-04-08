В Германии напомнили о своей неизменной позиции по оплате газа

8 апр. 17:01

Позиция Германии по оплате российского газа остается неизменной. Об этом заявила представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн.

Она подчеркнула, что страны "Большой семерки" (G7), правительство Германии, так и компании-закупщики по-прежнему придерживаются позиции, что оплата должна проводиться в долларах и евро, как это прописано в контрактах.

Аайнхорн также сообщила, что Германия ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа. "Мы ждем этого непременно. РФ предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия", - цитирует представителя Минэкономики РИА Новости.