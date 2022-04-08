Ильхам Алиев провел встречу со сборной Азербайджана по спортивной борьбе

8 апр. 16:58

В пятницу, 8 апреля, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальной командой по спортивной борьбе, принимавшей участие в чемпионате Европы в Будапеште.

На встрече также присутствовали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и глава национальной федерации Микаил Джаббаров, передает Azerisport.com.

Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе проходил в Будапеште с 28 марта по 3 апреля. Азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях 16 медалей (3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых).