В Тбилиси отреагировали на обвинения в причастности к контрабанде из России

8 апр. 16:47

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили отверг причастность Тбилиси к контрабанде из России, назвав заявления властей Украины клеветой.

"Для меня очень трудно слышать подобное клеветническое обвинение со стороны Украины. Это политически мотивированное заявление, не подтвержденное ни одним фактом", - цитирует премьера "Интерфакс.

По словам Гарибашвили, утверждение Киева о том, что в контрабандных поставках в Россию участвует правительство Грузии, абсурдно.

Премьер напомнил, что Тбилиси находится "в полной координации" с партнерами и в режиме реального времени обменивается с ними данными о передвижении грузов по территории страны.