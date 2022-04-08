Сбербанк прекращает валютные переводы за рубеж

8 апр. 16:46

С 8 апреля Сбербанк полностью останавливает переводы за рубеж в иностранной валюте, пишет РИА Новости.

"В связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении", - информирует пресс-служба банка.

Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией. Клиентам банкам по-прежнему доступны переводы за рубеж в рублях.

Напомним, Сбербанк попал под санкции США и Великобритании.