В России проживает 147 млн человек, показала перепись

8 апр. 16:24

Предварительные данные Всероссийской переписи населения России показали, что в стране на постоянной основе проживают порядка 147 млн человек.

"Согласно предварительной оценке, численность населения страны по итогам Всероссийской переписи населения составила 147 млн человек. Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 тыс. человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я думаю", - рассказал в пятницу глава Росстата Павел Малков.

На октябрь 2010 года в России проживало более 145 млн человек - эта цифра пересчитана с учетом Крыма. Таким образом, согласно предварительным данным, численность населения России увеличилась почти на 2 млн человек, отметили в Росстате.

"Окончательная численность и по стране, и по регионам будет представлена в мае. <…> Потом уже будет появляться информация по возрастному составу, образованию, национальностях, о владении языками, миграции, коренных малочисленных народах. И так вплоть до декабря, когда появится информация о жилищных условиях и характеристиках рабочей силы. То есть полные итоги всей переписи будут опубликованы до декабря этого года", - добавил Малков.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате, в труднодоступных районах перепись была продлена до 20 декабря.