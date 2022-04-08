В США признали неэффективность антироссийских санкций

8 апр. 16:18

Санкции США против России оказались неэффективны, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на аналитику экспертов.

Так, экс-верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Филип Бридлав отметил, что санкции не поменяли внешнюю политику Москвы, хотя сильно сказались на российской экономике и жителях страны. По данным академических исследований, американские санкции достигли своих целей лишь на 30-40%.

Кроме того, эксперты признали антироссийские санкции наименее вредоносным для международного сообщества способом сдерживания России после начала спецоперации на Донбассе. Также они отметили, что рестрикции против Кремля будет сложно отменить после окончания боевых действий.