Великобритания допустила расширение НАТО из-за действий России

8 апр. 16:12

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что действия России на Украине могут привести к очередной волне расширения НАТО. Об этом он заявил в ходе своего выступления в румынском городе Констанца.

По словам главы британского оборонного ведомства, в результате событий на Украине поставки летального оружия Киеву увеличатся, а на границах России со странами НАТО будет находиться еще больше военнослужащих стран-членов Североатлантического альянса.

Уоллес также допустил, из-за событий на Украине НАТО пополнится новыми участниками, передает ТАСС.