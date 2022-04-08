Азербайджан и Франция обсудили расширение "Южного газового коридора" и "зеленую" энергетику

8 апр. 16:04

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что обсудил с французской стороной возможность расширения "Южного газового коридора".

"Мы обсудили сотрудничество по расширению "Южного газового коридора" и экспорту "зеленой" энергии в Европу с представителями министерства Европы и иностранных дел Франции и исполнительным вице-президентом ENGIE Дидье Олло", - написал в пятницу Шахбазов на своей странице в Twitter.

Поставки газа из Азербайджана газа в Европу начались по "Южному газовому коридору" 31 декабря 2020 год