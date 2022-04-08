Премьер Израиля дал силам безопасности полную свободу в борьбе с терроризмом

8 апр. 15:59

Силам безопасности Израиля предоставлена "полная свободы действий" в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннет после вчерашнего теракта в Тель-Авиве.

Напомним, вечером 7 апреля в Тель-Авиве неизвестный открыл огонь в центре города, в результате чего погибли два человека, еще 12 ранены, 4 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня утром террорист был уничтожен в результате перестрелки в тель-авивском пригороде Яффа.

"На исходе этой долгой ночи наши силы обнаружили террориста и уничтожили его… Мы знаем, что речь идет о 29-летнем террористе из Дженина, не принадлежащем к какой-либо организации, но кто-то помогал ему как в подготовке, так и в получении оружия. Каждый убийца будет знать, что мы до него доберемся", - сказал Беннет.

Он подчеркнул, что любой, кто помогает террористам, заплатит очень высокую цену. "Я видел, как отец террориста призывал к продолжению насилия и гордился своим сыном-убийцей", - цитирует израильского премьера РИА Новости.