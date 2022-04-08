Коммунальщики Актау организовали бойкот, требуя повышения зарплат

8 апр. 15:56

Работники коммунальной компании в Актау перекрыли дорогу, требуя повышения зарплат.

Как сообщили в администрации Мангистауской области, бастующие работают в компании West Recycling Company, которая занимается санитарной уборкой города.

"Пришли сотрудники с просьбой повысить зарплату. Они попытались перекрыть дорогу. Заместитель акима области Бекбол Орынбасаров провел с ними разъяснительную работу о том, что это незаконная акция. После этого их пригласили на собрание. В данный момент дорога открыта, они все на собрании, участвуют вместе с замакима области", - сказано в сообщении.