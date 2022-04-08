Финляндия вернет картины, задержанные на границе с Россией

8 апр. 15:43

Финские власти разрешили вернуть задержанные на границе предметы российских музейных коллекций в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

"Изменения в законодательство в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС вступят в силу 9 апреля, эти изменения включают в себя возможность выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов искусства, относящихся к официальному культурному сотрудничеству", - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, 4 апреля на границе двух стран были задержаны транспортные средства с товарами для России, подпадающими под европейские санкции. По данным СМИ, в грузовиках находилось более 200 произведений искусства, включая картины, участвовавшие в выставке в Милане "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".