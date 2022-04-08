В Ленинградской области упал истребитель, летчики живы

8 апр. 15:06

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области, экипаж катапультировался.

Военный самолет упал в районе поселка Торковичи под Лугой днем в пятницу.

"8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Самолет упал в безлюдном месте, разрушений нет.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - уточнили в пресс-службе.