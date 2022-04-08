Россия готова содействовать мирным переговорам Азербайджана и Армении

8 апр. 14:53

Российская Федерация готова содействовать миру между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку, относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - цитирует его РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства также рассчитывает, что в скором времени будет создана комиссия по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.