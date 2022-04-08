Лавров: переговоры Москвы и Киева идут непросто

8 апр. 14:50

Москва будет добиваться выполнения всех задач, несмотря на тяжелые переговоры между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Поделился с моим коллегой и другом, как развиваются переговорные контакты между российской и украинской делегациями. Они идут непросто, но мы будем добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Запад "в русофобском угаре отменил механизм сопредседателей Минской группы ОБСЕ".