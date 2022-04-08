На Москву надвигаются ветер и дождь

8 апр. 14:44

МЧС предупреждает о дожде и ветре с порывами до 18 м/c в Москве до конца суток 8 апреля.

"Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 с сохранением до конца суток 8 апреля по Москве ожидаются усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 м/с, дождь", - информирует пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Спасатели рекомендуют водителям следует снижать скорость движения и избегать опасных маневров, пешеходам следует быть внимательными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее синоптики обещали, что в выходные в Москве будут идти дожди, которые к началу следующей недели смоют снег.