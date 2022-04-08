Жителей Дагестана обвинили в похищении человека

8 апр. 14:37

Двум жителям Дагестана предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека, сообщает пресс-служба СКР по Дагестану.

По данным следствия, 8 марта 2022 года в селе Новокаякент Каякентского района 41-летней и 44-летний местные жители на почве ранее возникшего конфликта с 53-летним мужчиной, вступив в предварительный сговор, нанесли удары по различным частям тела последнего, в том числе бейсбольной битой.

После этого они насильно посадили мужчину в салон автомобиля. По пути движения потерпевший воспользовался удобным случаем, выпрыгнул из машины и стал звать на помощь людей, после чего мужчины прекратили свои противоправные действия.

"Ранее по ходатайству следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.