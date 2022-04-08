Pegasus Airlines возобновляет полеты в Турцию

8 апр. 14:26

С 11 апреля авиакомпания Pegasus Airlines возобновит выполнение рейсов в города Турции из Москвы.

"Авиакомпания Pegasus Airlines начинает выполнять регулярные рейсы из московского аэропорта Домодедово в турецкие города. Так, с 11 апреля 2022 года партнер воздушной гавани возобновляет полеты в Стамбул с частотой 10 рейсов в неделю. А с 12 апреля открывает ежедневные рейсы из Домодедово в курортный город Анталью", - сообщает пресс-служба Домодедово.

Из Домодедово в Турцию также летают самолеты авиакомпаний Red Wings и "ИрАэро".