Самолеты 34 мировых авиакомпаний будут летать в Грузию летом

8 апр. 14:14

Грузия наращивает международное авиасообщение, летом в страну будут совершать рейсы 34 авиакомпания из 30 стран мира, следует из утвержденного Агентством гражданской авиации плана.

Больше всего рейсов в летнем расписании у Тбилисского международного аэропорта, оттуда можно будет улететь по 32 направлениям.

Отметим, что в прошлом году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, за год они перевезли около 2,5 млн пассажиров. До пандемии в Грузию летали самолеты 46 авиакомпаний, в 2019 году было перевезено 5,2 млн человек.

Этим летом полеты будут осуществляться по 70 направлениям, в неделю аэропорты Грузии будут обслуживать 385-395 рейсов.