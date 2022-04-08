Путин пригласил Бердымухамедова в Россию

8 апр. 13:58

Президент России Владимир Путин пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова посетить Россию, приглашение было принято, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. Владимир Путин пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что президенты также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской "пятерки". Помимо этого, лидеры стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства.