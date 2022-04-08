Жертвой ограбления стал 88-летний житель Нур-Султана

8 апр. 13:41

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении 88-летнего пенсионера в Нур-Султане, сообщает пресс-служба полиции республики

"С заявлением в полицию обратился 88-летний дедушка о том, что неизвестный в ночное время постучался к нему в дверь. Доверчивый пожилой человек открыл дверь и сходу получил удар. Грабитель напал на дедушку и снял с него золотой перстень. Но этого ему показалось недостаточно, в комнате он нашел еще одно золотое кольцо", - сказано в сообщении.

Сотрудники установили, что преступник снимал квартиру посуточно на улице Затаевича. Узнав, что в соседней квартире проживает одинокий человек, решил наведаться к нему.

Отмечается, что полиция задержала 28-летнего подозреваемого, который успел заложить золотые изделия в ломбарде. Ранее его судили за кражу.

Стоит добавить, что мужчину посадили в изолятор временного содержания департамента полиции города.