Мировые цены на продукты бьют исторические рекорды

8 апр. 13:38

По данным ООН в марте цены на продовольствие в мире существенно возросли, достигнув исторического рекорда.

"Мировые цены на продовольственные товары значительно подскочили в марте и достигли самого высокого уровня за всю историю", - говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Изменения цен отслеживаются с помощью индекса продовольственных цен ФАО, в марте он достиг отметки 159,3, оказавшись на 12,6% выше, чем в феврале. При этом в феврале индекс достиг максимум за всю историю его введения - с 1990 года.

При этом индекс цен на зерновые ФАО в марте повысился на 17,1 процентных пунктов по сравнению с февралем. Это, как сообщается, "обусловлено значительным повышением цен на пшеницу и все крупное зерно". В частности, мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7 процентных пунктов. До рекордных показателей выросли цены и на кукурузу, ячмень и сорго.

Индекс цен ФАО на растительные масла вырос в марте на 23,2%, на пшеницу - на 19,7%, на сахар - на 6,7% по сравнению с февралем. Индекс цен ФАО на мясо в марте вырос на 4,8%, достигнув рекордно высокого уровня, на молочные продукты индекс вырос на 2,6% с февраля, за год - на 23,6%.