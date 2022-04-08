В России свыше 500 тыс обанкротившихся граждан

8 апр. 13:15

Более полумиллиона россиян воспользовались судебным и внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов, пишет "Интерфакс".

По данным "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), к 1 апреля в России зарегистрировано более 537 тыс банкротов.

Судебная процедура личного банкротства существует с 1 октября 2015 года, таким способом несостоятельными себя признали 529 303 гражданина, включая ИП. Внесудебное банкротство оформили 7 757 человек, процедура доступна с 1 сентября 2020 года. Число россиян, решивших стать банкротами, продолжает расти.

С начала года банкротами в судах были признаны 54 190 граждан, на 33,6% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом темпы роста числа банкротств резко снизились: в первом квартале 2021 года прирост числа банкротств к аналогичному кварталу 2020 года составил 81,4%.

"Замедление темпов роста объясняется тем, что эффект низкой базы - небольшого количества процедур на старте в октябре 2015 года - практически себя исчерпал. В абсолютном значении годовые приросты количества новых банкротов все еще весьма высоки", - поясняет руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Напомним, с 1 апреля 2022 года в России введен полугодовой мораторий на банкротства компаний.