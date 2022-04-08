Россия нарастила производство золота

8 апр. 13:02

Производство золота в России в январе 2022 года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 3,7%. Об этом говорится в сообщении министерства финансов России.

Объем производства в первом месяце текущего года составил 19,62 тонны.

Ранее ведомство сообщило, что в 2021 году в России было произведено 346,42 тонны золота (рост на 1,84%).

Производство добычного золота в январе 2022 года составило 16,44 тонны (в январе 2021 - 15,56 тонны), попутного золота - 1,27 тонны (в январе 2021 - 1,17), вторичного - 1,91 тонны (в январе 2021 - 2,19).

Производство серебра в России в январе 2022 года снизилось на 6% и составило 64,24 тонны (в прошлом январе было 68,34 тонны).