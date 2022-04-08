В Европе заговорили о бессмысленности санкций против России

8 апр. 12:55

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что антироссийские санкции больше навредили людям всего мира, чем остановили конфликт на Украине.

"Санкции против России привели к экономической разрухе. Они заставляют страдать народ, а не олигархов", - написала она в своем Twitter, подчеркнув, что поставляющие вооружение на Украину страны только затягивают конфликт.

При этом парламентарий отметила, что Европа лишь "симулирует сочувствие" к Украине. "Меня от этого тошнит, если честно", - заключила Дейли.