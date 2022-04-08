Россияне открывают счета в банках Казахстана

8 апр. 12:35

С конца февраля граждане России и Беларуси открыли в казахстанских банках почти 12 тыс счетов, следует из сообщения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

"В связи с публикациями в СМИ и социальных сетях сведений и материалов, свидетельствующих о якобы массовом открытии гражданами России и Белоруссии счетов в казахстанских банках, агентство сообщает следующее: с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц - резидентов России и Беларуси", - уточняет пресс-служба.

Дистанционно открыто порядка 10% счетов, при этом 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке. Всего в банках Казахстана счета открыли 162 тыс россиян и белорусов.

"Прирост новых счетов юридических лиц - резидентов РФ с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для семи российских компаний. Общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805", - подчеркнули в агентстве.