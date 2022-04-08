ЕС ввел новые санкции против РФ

8 апр. 12:32

Евросоюз утвердил пятый санкционный пакет в отношении России, сказано в распространенном заявлении Совета ЕС.

Новые ограничения вступят в силу после их публикации в официальном журнале ЕС.

Санкции запретят импорт российского угля, начиная с августа текущего года. Также вводятся запрет на заход судов под российским флагом в порты Евросоюза и ограничения для автотранспортных компаний России и Беларуси. Кроме того, в новые меры вошел "полный запрет на транзакции четырех ключевых банков".

Помимо этого, в санкционный список вошли "ключевые олигархи, высокопоставленные кремлевские чиновники, сторонники дезинформации, а также члены их семей".