Газохранилища Германии заполнены на 26%

8 апр. 12:23

Подземные газохранилища в Германии в настоящий момент заполнены на 26%, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Мы постепенно заполняем газохранилища - сейчас примерно на 0,3-0,5% в день. Хранилища заполнены на 26%", - сообщил он, выступая в Бундесрате (палата представителей федеральных земель).

Далее глава ведомства отметил, что потребуется около 150-200 дней, чтобы полностью заполнить подземные хранилища газа.

Министр признал, что несмотря на усилия властей ФРГ по снижению зависимости от импорта из РФ, происходить это будет по-прежнему за счет российского голубого топлива.