Из России уходит разработчик программного обеспечения EPAM

8 апр. 12:22

IT-компания EPAM Systems Inc. прекратит работу в России в течение ближайших трех месяцев. Об этом говорится в сообщении разработчика программного обеспечения, опубликованного на сайте Комиссии США по ценны бумагам и биржам.

В компании отметили, что данный процесс будет происходить поэтапно, в тесном сотрудничестве с сотрудниками компании, подрядчиками и клиентам, передает РБК.

В EPAM пояснили, что решение о прекращении на российской территории связано с действиями РФ на Украине. 4 марта EPAM объявила о приостановке обслуживания своих клиентов в России.



В EPAM также рассказали, что переводят свою деятельность из России в другие страны, в том числе за счет релокации персонала. "Значительное количество сотрудников уже переехали, и компания ожидает, что существенно больше сотрудников из России переедет в места релокации за пределы страны", - уточнили в компании.