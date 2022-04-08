Финляндия приостанавливает почтовое сообщение с Россией

8 апр. 12:11

Почта Финляндии с 11 апреля прекращает движение почтовых отправлений в Россию и Беларусь, говорится в сообщении пресс-службы почты в пятницу.

"Почта Финляндии с 11 апреля на неопределенное время прекращает доставку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, Финляндией и Белоруссией ввиду исключительных обстоятельств", - информирует ведомство.

Вся почта, которую не удастся доставить до 11 апреля, будет возвращена отправителям, отметили в пресс-службе.

С 15 марта финская почта приостановила доставку в Россию и Беларусь коммерческих отправлений.